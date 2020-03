Repubblica Dominicana: coronavirus, Banca centrale stanzia 170 milioni di euro per famiglie e Pmi (6)

- La Colombia - che ad oggi conta 93 casi di contagio, di cui uno guarito – entra dal 20 marzo in stato di emergenza nazionale. Un pacchetto che prevede tra l'altro isolamento domiciliare per gli over 70 e misure economiche utili a fronteggiare la crisi: ampliamento di piani sociali e agevolazioni fiscali per imprese. Dal 17 marzo e fino al 30 maggio sono chiuse le frontiere terrestri, marittime e fluviali con il solo passaggio consentito alle merci. I colombiani, gli stranieri residenti e il personale delle missioni diplomatiche potranno entrare - previo isolamento di 14 giorni - e uscire dal paese, solo per via aerea. Ingresso vietato a tutti gli altri stranieri, fino a data da determinarsi, e attracco impedito alle grandi navi da crociera. (segue) (Mec)