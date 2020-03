Repubblica Dominicana: coronavirus, Banca centrale stanzia 170 milioni di euro per famiglie e Pmi (7)

- Il Venezuela, che denuncia 36 casi di contagio, ha dichiarato lo stato di "emergenza permanente" su tutto il territorio nazionale. Una misura "drastica e necessaria", ha detto Maduro annunciando che per applicare le misure sul territorio verranno mobilitati 12 mila funzionari provenienti dalle fila della Polizia, delle Forze armate, dei pompieri e dei medici. Per fronteggiare, l'emergenza Caracas rivendica una iniziativa di coordinamento con la Colombia e torna a chiedere agli Usa di rimuovere le sanzioni per permettere l'acquisto di farmaci e strumenti di diagnosi. Il governo ha anche sollecitato, senza al momento ottenere risposte ufficiali, un intervento del Fondo monetario internazionale (Fmi). (segue) (Mec)