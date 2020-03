Repubblica Dominicana: coronavirus, Banca centrale stanzia 170 milioni di euro per famiglie e Pmi (9)

- In Ecuador, con 111 casi e due morti, vige lo stato di emergenza sanitaria. Tra le misure previste – oltre a un coprifuoco dalle 21 alle 5 - c'è l'isolamento domiciliare per i viaggiatori in arrivo dai paesi a rischio, restrizioni per i grandi eventi, misure di sicurezza per il personale sanitario, classi e lavoro a distanza per casi specifici. Lunedì 16 marzo, Quito aveva deciso di procedere alla chiusura di tutti i voli internazionali e l'entrata per via terrestre e marittima agli stranieri. L'emergenza, aggravata dalle tensioni internazionali sul prezzo del petrolio, aveva spinto il presidente Lenin Moreno a varare un piano di austerità con tagli da 1 miliardo e quattrocento milioni di dollari alla spesa. Stato di emergenza decretato anche in Perù, dove si contano un totale di 117 casi di contagio. Il presidente Martin Vizcarra ha annunciato la chiusura totale delle frontiere, e la quarantena obbligatoria di tutta la popolazione, per 15 giorni. Rimangono possibili i movimenti di merci e la produzione di farmaci e di beni di prima necessità". (segue) (Mec)