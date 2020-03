Coronavirus: Bulgaria, sale a 92 il numero dei contagi

- Il numero totale di casi confermati di coronavirus in Bulgaria è salito a 92: lo ha comunicato oggi il comandante dell'unità operativa nazionale contro l'emergenza, il generale Ventsislav Mutafchiyski. Si tratta di un aumento di 11 casi rispetto al precedente bollettino annunciato nel pomeriggio di ieri. Nove dei nuovi casi sono stati riscontrati nella capitale Sofia, secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa "Bta". Il generale bulgaro ha anche risposto ad una domanda dei giornalisti, i quali hanno fatto notare che la gran parte dei parlamentari a Sofia non usa la mascherina durante i lavori in aula, evidenziando di aver sottoposto la questione al presidente dell'Assemblea nazionale. Secondo quanto precisato, in ogni caso, il parlamento di Sofia sta lavorando per approvare importanti misure nella lotta al coronavirus.(Bus)