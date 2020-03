Carceri: Nonno (Fd'I), colloqui in videoconferenza mettono a rischio contagi agenti e familiari

- "Nel decreto Carceri varato nelle scorse ore dal governo Conte è previsto che i colloqui tra familiari e detenuti fino al 22 marzo possano essere svolti esclusivamente in videoconferenza evitando, giustamente, che vi sia in questa fase critica contatto tra chi proviene dall'esterno e chi è detenuto. Il problema è che per il dopo 22 marzo nulla è legiferato o previsto. Quindi dal 23 in poi, in ancora piena crisi da Covid-19, è possibile che si ritornino ad effettuare i colloqui dal vivo, con rischi seri per la salute dei detenuti e delle migliaia di agenti penitenziari che operano ogni giorno negli istituti del nostro paese". Lo ha affermato in una nota il consigliere comunale di Napoli Marco Nonno (Fd'I). (segue) (Ren)