Russia-Bielorussia: Putin, Minsk ha diritto ad adottare politica estera che ritiene opportuna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità di Minsk hanno tutto il diritto di prendere le proprie decisioni in completa autonomia: l’Unione di Stato tra Russia e Bielorussia non è un’unica nazione. Lo ha dichiarato il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, durante una riunione con i rappresentanti della regione di Crimea e della città di Sebastopoli. “L’Unione di Stato non va a sostituire la singola nazione: la Bielorussia rimane un paese indipendente e sovrano, e ha tutto il diritto di adottare la politica estera che ritiene più opportuna”, ha detto Putin. (Rum)