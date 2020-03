Coronavirus: Lezzi (M5s), a sindacati scuola chiediamo collaborazione, non polemiche

- La senatrice del Movimento cinque stelle Barbara Lezzi osserva che "in un momento così delicato per il Paese intero e per il mondo della scuola in particolare, la nota dei sindacati con cui si chiede il ritiro delle linee guida ministeriali sulla didattica online appare quantomeno inopportuna". In un contesto come quello che sta vivendo la comunità scolastica, continua Lezzi in una nota, "sono necessarie risposte rapide, che riconoscano la giusta dignità a docenti e dirigenti scolastici valorizzando l'autonomia scolastica. L'obiettivo - che auspichiamo essere comune - deve essere quello di impedire che questo periodo sia per le scuole una parentesi di totale inattività, e la didattica online rappresenta l'unico strumento idoneo in tal senso. Fidiamoci della classe docente italiana, che è una delle migliori al mondo. E soprattutto collaboriamo per dare dignità a questa fase delicatissima per tutti: insegnanti, famiglie ma soprattutto per i nostri studenti".(Com)