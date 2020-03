Coronavirus: confermati primi due casi in Zambia, sono una coppia rientrata dalla Francia

- Le autorità dello Zambia hanno confermato i primi due casi di coronavirus nel paese. Secondo quanto riferito in una nota dal ministro della Sanità, Chitalu Chilufya, si tratta di una coppia rientrata di recente dalla Francia che è stata messa in isolamento. In seguito ai primi due casi di contagio, il governo ha imposto la chiusura delle scuole e delle università a partire da venerdì, mentre a chiese e bar è stato consigliato di limitare i loro orari di attività. Sconsigliati infine i viaggi non essenziali e le missioni all'estero. Nel frattempo su Facebook il presidente Edgar Lungu ha esortato gli zambiani a non farsi prendere dal panico e a segnalare casi o sintomi sospetti. “Siamo una nazione di fede. In tempi come questi, quando il mondo è assediato da una pandemia come Covid-19, agiamo e guardiamo a Dio in preghiera”, ha scritto Lungu.(Res)