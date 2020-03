Coronavirus: Israele, 433 contagiati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Finora sono 433 gli israeliani risultati positivi al nuovo coronavirus. Lo riferisce il ministero della Salute, spiegando che la maggioranza dei casi è lieve e ci sono state undici guarigioni. In Cisgiordania finora sono stati diagnosticati 44 casi, la maggior parte dei quali a Betlemme. Altri 3.900 palestinesi sono stati messi in quarantena. Nel quadro delle misure preventive per limitare la diffusione del virus, il governo ha esortato i cittadini a rimanere a casa, chiudendo le strutture culturali e ricreative, oltre a scuole e università e vietando le riunioni di oltre dieci persone. Il settore privato ha lasciato a casa il 70 percento dei dipendenti, mentre il settore pubblico opera in uno stato di emergenza. Inoltre, il governo di Benjamin Netanyahu, senza il consenso del parlamento, ha approvato una misura che consente ai servizi segreti interni, lo Shin Bet, di tracciare i telefoni delle persone per sapere chi è entrato in contatto con i contagiati. La misura ha attirato le critiche dell'opposizione, soprattutto dalla coalizione centrista Kahol Lavan, il cui leader, Benny Gantz il 16 marzo ha ricevuto l'incarico per formare il governo. Infine, a tutti gli stranieri non è permesso entrare in Israele, a meno che non dimostrino di essere in grado di mettersi in quarantena per 14 giorni al loro arrivo. (Res)