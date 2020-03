Russia: Putin firma legge per acquisto azioni Sberbank da parte della Banca centrale

- Il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, ha firmato la legge per l’acquisto da parte della Banca centrale di una quota di azioni Sberbank, pari al 50 per cento più uno. La legge è stata approvata ieri in terza lettura dalla Duma di Stato (la camera bassa del parlamento di Mosca). Il governo riacquisterà poi il pacchetto di controllo a prezzo di mercato e senza offerta per gli azionisti di minoranza. All'inizio dell'anno, la Banca centrale e il ministero delle Finanze hanno concordato che il ministero avrebbe acquistato la quota di partecipazione di controllo in Sberbank dall'autorità di regolamentazione, a spese del Fondo di Previdenza nazionale. Nella versione originale del progetto di legge, era prevista un'offerta di riacquisto delle azioni da parte di azionisti di minoranza, nel rispetto delle normative vigenti sulle società per azioni. Le norme in vigore obbligano i soggetti che effettuano acquisizioni che superano oltre il 30 per cento del totale delle azioni di una società pubblica ad inviare agli azionisti titolari dei restanti titoli un'offerta pubblica per l'acquisto degli stessi. Tuttavia, il 10 marzo, è stato annunciato il rifiuto da parte della Banca centrale di avanzare offerte agli azionisti di minoranza. Tuttavia, entro un mese dal trasferimento delle azioni di Sberbank al governo, il ministero delle Finanze e la Banca centrale stipuleranno un accordo triennale sulla gestione della banca commerciale.(Rum)