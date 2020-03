Senato: minuto di silenzio in Aula in onore Bogo Deledda

- Un minuto di silenzio è stato osservato oggi dall'Assemblea di palazzo Madama in onore della senatrice del Movimento cinque stelle, Vittoria Bogo Deledda, scomparsa ieri, la cui figura sarà ricordata in una prossima seduta. E' quanto comunicato in Aula dal presidente del Senato, Elisabetta Casellati. (Rin)