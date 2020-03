Coronavirus: Palazzotto (Leu), lavoratori Amazon ancora esposti, azienda si adegui

- Erasmo Palazzotto, deputato di Liberi e uguali denuncia che Amazon "non ha fermato i motori". E in una nota spiega: "O meglio, i suoi lavoratori. Coloro che ci portano la spesa e ci consegnano beni non di prima necessità, mettendo a rischio la propria vita. Mentre noi siamo a casa al sicuro, loro sono esposti per strada, a contatto con le persone. Più di cento le consegne al giorno. Ancora". Palazzotto quindi ricorda: "In diversi fra loro hanno denunciato la totale assenza di misure di sicurezza fornite dall'azienda. Che però ha raddoppiato il fatturato rispetto a Natale e ha chiesto di lavorare anche la domenica. A seguito della protesta, i sindacati hanno annunciato che Amazon sta prendendo provvedimenti per evitare assembramenti in sede. L'emergenza sanitaria non fa altro che sottolineare e moltiplicare le disuguaglianze. I diritti o sono di tutti o non sono. Le tutele previste dal governo - conclude - o valgono per tutti o non sono tutele".(Com)