Coronavirus: Salvini, convocare subito Camera e Senato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Lega Matteo Salvini chiede di convocare subito le assemblee di Camera e Senato per discutere del decreto sulle misure economiche contro la crisi determinata dal coronavirus. "Chiediamo ai presidenti di Camera e Senato di convocare le assemblee il più presto possibile per fare chiarezza sul decreto 'Cura Italia' - ha spiegato nel corso di una conferenza stampa -. E' fondamentale che il parlamento riferisca al governo ciò che dice il Paese. Nel decreto mancano tante cose per curare l'Italia. Come centrodestra ci siamo sentiti e ci sentiremo oggi sul decreto: se le Camere non si riuniranno, come opposizione assumeremo le nostre iniziative". Salvini ha anche annunciato che tutti i deputati e i senatori della Lega "verseranno parte del loro stipendio a favore dell'emergenza sanitaria del coronavirus".(Rin)