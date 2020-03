Bulgaria: presidente Radev, sforzi contro coronavirus stanno producendo risultati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli sforzi messi in campo dalle autorità bulgare contro il coronavirus stanno avendo effetto dal momento che la curva di diffusione in Bulgaria rimane piuttosto bassa, almeno in questa fase. Lo ha detto il presidente bulgaro, Rumen Radev, durante una riunione con il governo, a cui ha preso parte il primo ministro Bojko Borisov e il responsabile della task force sul coronavirus, il generale Ventsislav Moutafchiiski. Alla riunione hanno partecipato anche il vice primo ministro Tomislav Donchev e i ministri della Salute e dell’Interno, rispettivamente Kiril Ananiev e Mladen Marinov, nonché il capo del Vigili del fuoco, Nikolai Nikolov. Radev ha detto di sentirsi incoraggiato e ha ringraziato il popolo bulgaro per rispettare le raccomandazioni e osservare le distanze nei contatti sociali. "Tutti i tipi di commenti possono essere ascoltati", ha aggiunto il capo dello Stato che ha sottolineato come la Bulgaria, al netto di altri paesi, non fosse preparata per un’emergenza di questa portata. "Le informazioni sono estremamente importanti se vogliamo evitare il panico", ha detto ancora Radev. "Dobbiamo dimostrare che agendo insieme, con sforzi congiunti, onestamente, coscienziosamente, con disciplina e chiare informazioni per la gente, possiamo superare questa emergenza”, ha proseguito il capo di Stato rivolgendosi al premier Borisov. Quest’ultimo ha notato che il paese “può affrontare una simile crisi solo se rimane unito e forte e rimane calmo”. Donchev, da parte sua, ha affermato che la massima priorità sono le misure da adottare per proteggere la salute e la vita della popolazione. “Il il governo sta pensando a uno scenario con molti altri contagi e quindi il focus delle azioni saranno le fasce più vulnerabili: le persone anziane”, ha affermato il vice premier. Secondo i dati resi noti questa mattina dalle autorità sanitarie bulgare, sono 81 i contagi da coronavirus nel paese. Nei giorni scorsi il governo di Sofia ha dichiarato lo stato d'emergenza per contenere la diffusione del virus.(Bus)