Coronavirus: Giro (Fi), ancora troppa gente che fa jogging per le strade di Roma

- Roma è deserta ma "c'è ancora troppa gente che fa jogging". Lo afferma il senatore di Forza Italia Francesco Giro in una nota in cui spiega di trovarsi a Palazzo Madama per la seduta delle 16. "Il Lazio prenda esempio dalla Campania - spiega Giro - e vieti almeno fino al 3 aprile di uscire per fare corsette". Giro ribadisce che "bisogna starsene buoni a casa e magari fare lì qualche esercizio di ginnastica. Infine - conclude - a San Pietro, vicino a Porta Cavalleggeri, ci sono troppi senza tetto ammassati davanti allo spaccio gratuito, oltre 50 persone, un autentico focolaio di infezione. Capisco la solidarietà ma che venga ben organizzata a tutela dei volontari, degli assistiti e dei romani tutti". (Com)