Senato: Casellati, auguri di buon lavoro a nuova collega Alessandrini, subentra a Tesei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ufficio elettorale regionale presso la Corte d'appello di Perugia, in seguito all'esito delle elezioni suppletive dello scorso 8 marzo nel collegio uninominale numero 2 dell'Umbria per la cessazione del mandato parlamentare di Donatella Tesei, ha proclamato al suo posto senatrice la candidata Valeria Alessandrini. E' quanto riferito oggi, in Aula, dal presidente dell'Assemblea di palazzo Madama, Elisabetta Casellati. "Alla nostra nuova collega - ha affermato la seconda carica dello Stato - i migliori auguri di buon lavoro". (Rin)