Paraguay: coronavirus, presidente Abdo annuncia chiusura posto di frontiera con Brasile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Paraguay ha decretato da oggi la chiusura del posto di frontiera che collega la città di Ciudad del Este con la località di Foz do Iguacu, in Brasile, uno dei principali snodi del commercio, sia legale che illegale, tra i due paesi. Lo ha annunciato ieri lo stesso presidente paraguaiano Mario Abdo denunciando che le autorità hanno riscontrato "un grande volume di paraguaiani in uscita ed in entrata", nonostante il divieto imposto dal governo a partire da lunedì scorso come misura preventiva contro la diffusione del coronavirus. Tutti i cittadini paraguaiani che faranno ritorno al paese attraverso questo posto di frontiera, a partire dalle 00:00 del 18 marzo "saranno sottoposti a quarantena", ha aggiunto il presidente. Nel frattempo il ministero della Salute ha informato due nuovi contagi nella giornata di ieri portando a 11 il conteggio totale dei casi di Covid-19 nel paese. (segue) (Abu)