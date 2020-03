Paraguay: coronavirus, presidente Abdo annuncia chiusura posto di frontiera con Brasile (2)

- Il governo del Paraguay ha decretato il 17 marzo l'emergenza sanitaria in tutto il paese come misura "per garantire il rispetto delle misure adottate per contenere la diffusione del nuovo coronavirus". Il decreto impone la chiusura temporanea delle frontiere e vieta la circolazione di persone e veicoli dalle ore 20:00 alle 04:00 come misura di "isolamento sociale per il coronavirus". Un 30 per cento dei posti di frontiera rimarranno aperti per il rimpatrio solo di "connazionali, stranieri residenti, membri di missioni diplomatiche e di istituzioni internazionali con visto autorizzato". Il governo paraguaiano, ha inoltre disposto la sospensione delle attività scolastiche e di tutti gli eventi pubblici per un periodo di 15 giorni. Già dal 13 marzo l'esecutivo guidato da Marito Abdo aveva sospeso tutti i voli dall'Europa e disposto l'isolamento obbligatorio e preventivo per tutte i passeggeri provenienti dalla zona Ue. (segue) (Abu)