Paraguay: coronavirus, presidente Abdo annuncia chiusura posto di frontiera con Brasile (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul fronte economico il governo di Assunzione ha adottato una serie di misure anticicliche, a partire da una riduzione del tasso ufficiale di sconto di 25 punti nominali, portandolo dal 4 al 3,75 per cento. Altre disposizioni riguardano agevolazioni in materia di credito, moratorie per i debitori, e il divieto di interrompere l'erogazione di luce, acqua e gas. Il bilancio del sistema sanitario è stato inoltre rafforzato con partite straordinarie per circa 80 milioni di euro destinate all'acquisto di attrezzature e materie prime oltre che al reclutamento di risorse umane. In questo senso il governo prevede l'assunzione straordinaria di circa 2700 medici. Secondo Abdo, queste misure rappresentano "importanti strumenti per far fronte ad un eventuale rallentamento dell'economia e del consumo" e per affrontare "una sfida senza precedenti nella storia globale". (segue) (Abu)