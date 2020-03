Lombardia: da giunta 25 milioni per sviluppo e sostegno micro, piccole e medie imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta di Regione Lombardia ha approvato la delibera in cui si dà il via alla misura 'Turnaround Financing' finalizzata a sostenere le imprese lombarde che abbiano già avviato un processo di ristrutturazione e che evidenzino un forte potenziale di crescita del business, consentendo loro di portare a termine con successo la ristrutturazione e il rilancio aziendale. Lo stanziamento è di 25.000.000 di euro complessivi, di cui 15 milioni di Finlombarda spa che gestirà la misura e 10 milioni di risorse regionali. Un provvedimento dell'assessorato allo Sviluppo economico attuato in un momento di forte necessità per le imprese lombarde. I settori che possono accedere sono le costruzioni, il commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli, attività dei servizi di alloggio e di ristorazione e servizi di informazioni e comunicazione. Possono presentare domanda le imprese iscritte all'Albo delle imprese agro meccaniche di Regione Lombardia. L'agevolazione consiste in un finanziamento a medio - lungo termine, sotto forma di capitale di debito, assistito da garanzia regionale fino a un massimo del 70 per cento per ogni singolo finanziamento. Avrà una durata massima di 48 mesi, è concesso per investimenti finalizzati allo sviluppo aziendale per l'acquisto di immobilizzazioni materiali e immateriali. Il finanziamento è concesso nel limite massimo di 2.000.000 euro in ogni caso nel limite del valore dell'investimento ammissibile. Il finanziamento e l'investimento minimo è fissato in 500.000 euro. La legge regionale 30 dicembre 2019, n. 24 'Legge di stabilità 2020 - 2022' ha autorizzato la giunta regionale al rilascio di apposita garanzia per un importo di 10.000.000 euro per l'iniziativa approvata. (com)