Romania: coronavirus, stabilimento Pirelli di Slatina sospende la produzione

- Lo stabilimento Pirelli di Slatina, in Romania, ha annunciato la sospensione temporanea delle sue attività. Circa 4mila dipendenti saranno coinvolti da questo provvedimento che comporta la temporanea interruzione del lavoro. L'annuncio è stato dato dalla stessa società tramite un comunicato, mentre la stessa misura è stata adottata anche dagli stabilimenti della Ford a Craiova e della Dacia, alla luce dell'emergenza coronavirus. Pirelli ha spiegato la decisione evidenziando che la domanda sul mercato automobilistico per i suoi prodotti è rallentata negli ultimi giorni. "Pirelli Slatina annuncia la sospensione dell'attività della fabbrica, dal 23 al 31 marzo 2020, nel contesto delle recenti preoccupazioni per la diffusione del Covid-19, ma anche del rallentamento della domanda dei prodotti sul mercato automobilistico", afferma la nota. "Oltre alle misure per prevenire la contaminazione da Covid-19 già applicate all'interno dello stabilimento, Pirelli Slatina annuncia che la ripresa dell'attività produttiva verrà effettuata con il minor numero di dipendenti possibile, proprio al fine di garantire i più elevati standard di protezione dei propri dipendenti, garantendo al contempo la fornitura dei prodotti richiesti. La società Pirelli monitorerà costantemente l'evoluzione della situazione ed è pronta a intervenire con ulteriori misure, se necessario", si legge nel comunicato. I dipendenti dello stabilimento di Pirelli in Romania riceveranno il 75 per cento della retribuzione, secondo le disposizioni del contratto collettivo di lavoro. (Rob)