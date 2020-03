Nato: Stoltenberg su Covid-19, pronti a proteggere gli Stati alleati

- Il Consiglio nord atlantico (Nac) si è riunito oggi per discutere le misure prese dalla Nato e dagli Stati membri per contenere la diffusione del Covid-19. Lo si apprende da fonti dell’Alleanza, stando alle quali il segretario generale Jens Stoltenberg ha valutato positivamente la rapida risposta degli alleati all’epidemia, sottolineando che “le nostre forze rimangono pronte a proteggere le nazioni della Nato”. “Abbiamo messo in atto misure e programmi solidi per garantire il proseguimento delle attività essenziali dell’Alleanza”, ha aggiunto. Quest’ultima affermazione è stata confermata anche dal comandante supremo della Nato in Europa, il generale Tod Wolters, che ha garantito che “la capacità dell’Alleanza di svolgere le missioni e le operazioni in programma non è stata compromessa”. (Beb)