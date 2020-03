Coronavirus: Marrone (FdI), subito mascherine per forze dell'ordine del Piemonte

- "Alle nostre forze dell'ordine servono dotazioni di mascherine in grado di mettere in sicurezza tutto il personale a rischio, perché in servizio in strada o comunque a contatto con positivi. Fratelli d'Italia sosterrà le richieste dei nostri ragazzi in divisa alla Regione Piemonte. Servono subito". A dichiararlo è il capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio Regionale del Piemonte, Maurizio Marrone, dopo l'allarme lanciato dal SIAP. "La tutela degli agenti che operano a sostegno delle strutture sanitarie e per controllare le nostre strade deve venire al primo posto - prosegue Marrone -. Per questo motivo richiederemo alla Giunta di allargare il tampone previsto per il personale sanitario anche alle forze dell'ordine. Occorre predisporre procedure che accertino l'eventuale positività, anche se asintomatica, e procedere immediatamente a rifornire gli agenti di polizia in servizio di mascherine DPI. Non è accettabile che le mascherine debbano essere centellinate e utilizzate "solo in caso di estremo e documentato pericolo" quando sappiamo bene sia impossibile stabilirlo a priori. A poliziotti, carabinieri, finanzieri, civich impegnati per la comunità in questa emergenza noi Fratelli d'Italia manifestiamo la nostra gratitudine e promettiamo il massimo impegno per proteggere la loro salute". (Rpi)