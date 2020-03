Coronavirus: Raggi, circa 300 mila contenitori rifiuti sanificati a Roma

- Ad oggi l'azienda per i rifiuti di Roma, Ama, ha disinfettato "circa 300 mila contenitori con quasi 450 mila litri di liquido igienizzante". Lo afferma in un tweet Virginia Raggi, sindaco di Roma. "Grazie ad Ama per il lavoro di sanificazione straordinaria dei cassonetti di Roma - aggiunge Raggi -. Contro il Covid-19 è importante l'impegno di tutti". (Rer)