Senato: Aula convocata il 25 marzo alle 15, a odg comunicazioni presidente

- L'Aula del Senato è convocata per mercoledì prossimo 25 marzo, alle 15, per comunicazioni del presidente. E' quanto annunciato oggi nell'Emiciclo dal presidente dell'Assemblea di palazzo Madama, Elisabetta Casellati. Annullate, così come alla Camera, le comunicazioni del presidente del Consiglio Giuseppe Conte sul Consiglio europeo. (Rin)