Coronavirus: Morelli (Lega), Sala incosciente, folla su Atm aumenta pericolo per i milanesi

- Il deputato capogruppo della Lega al Consiglio comunale di Milano, Alessandro Morelli, in una nota attacca il sindaco Giuseppe Sala, per la gestione dell'emergenza coronavirus. "Se Sala non è in grado di gestire gli assembramenti in metropolitana ci pensi il prefetto. Mentre con grande senso civico i milanesi stanno rispettando le restrizioni anche per andare al lavoro, il sindaco Sala vive di annunci via social ma lascia la gente ammucchiata sui mezzi. È inqualificabile il metodo utilizzato da 'mr Spritz' che usa pannicelli per risolvere una situazione potenzialmente esplosiva. Se Milano non è un focolaio è merito delle restrizioni e del buonsenso dei cittadini", osserva Morelli. "Il sindaco, che è autorità di salute pubblica, dovrebbe agire coerentemente con le persone e le azioni degli altri enti ma se non è in grado di affrontare la situazione sia commissariato immediatamente altrimenti il suo lassismo rischia di mettere in pericolo milioni di persone mentre siamo al terzo giorno consecutivo in cui arrivano denunce dei cittadini contro l'affollamento dei mezzi pubblici perché le banchine sono strapiene", conclude il leghista. (com)