Ucraina: governo impone dazi speciali su importazione carbone e elettricità dalla Russia

- Il governo ucraino ha deciso di imporre dazi speciali sull’importazione di carbone e elettricità dalla Russia, con l’eccezione dell’antracite e del coke. Lo ha annunciato il ministro per lo Sviluppo economico, il commercio e l’agricoltura dell’Ucraina, Ihor Petrashko, nel corso di una riunione dell’esecutivo. “Vogliamo proporre di introdurre dei dazi speciali su alcuni beni prodotti dalla Federazione Russa che vengono importati sul territorio doganale dell’Ucraina, in particolare sull’elettricità e tutti i tipi di carbone, eccetto antracite e coke, per un totale del 65 per cento a partire dal primo aprile 2020”, ha spiegato Petrashko, ripreso dall’agenzia di stampa “Ukrinform”. (Res)