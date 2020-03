Kenya: picchiato a morte uomo sospettato di essere positivo al coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Kenya un uomo è morto dopo essere stato picchiato da un gruppo di giovani che lo sospettavano di essere affetto da Covid-19. Lo riferisce il quotidiano keniota "Nation", precisando che l'uomo è deceduto nell'ospedale di Kibundani, località della zona turistica di Kwale situata a circa 40 chilometri a sudovest di Mombasa. Secondo il comandante di polizia della vicina contea di Msambweni, Nehemiah Bitok, l'uomo era ubriaco e stava rientrando a casa, quando alcuni giovani lo hanno aggredito, picchiandolo e lasciandolo tramortito. Inutili i tentativi di rianimarlo in ospedale. L'episodio, che si è verificato ieri sera intorno alle 21, è stato segnalato al comando di polizia da un abitante della zona. Con un bilancio di quattro casi confermati, il Kenya ha imposto severe restrizioni nel tentativo di contenere la diffusione della malattia. Il presidente Uhuru Kenyatta ha disposto il divieto di ingresso a chiunque venga da un paese nel quale sia stato registrato almeno un caso di contagio, mentre sono stati sospesi tutti i voli da e per la Cina, oltre che da e per Roma e Ginevra. (segue) (Res)