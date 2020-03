Kenya: picchiato a morte uomo sospettato di essere positivo al coronavirus (2)

- Quello di Kibundani non è il primo caso di reazioni di panico all'epidemia in corso. A Nairobi alcuni supermercati sono stati assaliti da folle di persone che hanno effettuato acquisti frenetici, con lunghe code. Fortemente sollecitato anche il servizio sanitario keniota, in particolare nella zona di Ongata-Rongai, a sud di Nairobi, dov'è stato registrato il primo caso di contagio. Le autorità governative hanno ribadito che gli interventi delle ambulanze fanno parte del protocollo sanitario adottato in situazioni di emergenza, ma i residenti hanno lamentato un eccessivo allarme. Il ministro della Sanità, Mutahi Kagwe, ha confermato venerdì 13 marzo il primo caso di nuovo coronavirus (Sars-Cov-2) nel paese, precisando che si tratta di una donna arrivata nel paese dagli Stati Uniti giovedì 5 marzo e trovata positiva al test ieri. Il volo, ha spiegato citato dall'emittente "Ntv", ha fatto scalo a Londra, dove la donna non è uscita dall'aeroporto. La donna sarebbe stabile e la febbre diminuita. (segue) (Res)