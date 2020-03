Kenya: picchiato a morte uomo sospettato di essere positivo al coronavirus (3)

- In seguito alla conferma del primo caso, ha detto Kagwe, il governo ha deciso di sospendere tutti gli incontri pubblici ad eccezione dei servizi religiosi, e aggiunto che se le scuole rimarranno aperte, nessuna attività scolastica verrà effettuata fino a nuovo ordine. Non esiste "nessuna causa di allarme", ha detto Kagwe, invitando tuttavia i cittadini ad una "seria responsabilità". Annunciando in seguito due nuovi casi, Kagwe ha riferito che uno di questi è attualmente ricoverato in una struttura privata ed era rientrato in Kenya lo scorso 9 marzo a bordo di un volo proveniente da Londra. Sono in corso i necessari accertamenti per identificare le persone che sono state in contatto con lui nelle ultime settimane. Secondo il ministro, il Kenya ha effettuato 111 tamponi da quando il paese ha iniziato ad eseguire i test Covid-19, all'inizio di questo mese. Su questi tamponi, un totale di 71 casi sono risultati negativi, quattro sono risultati positivi e 36 persone sono attualmente sotto osservazione. (segue) (Res)