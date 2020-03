Kenya: picchiato a morte uomo sospettato di essere positivo al coronavirus (4)

- In questo contesto, il ministro ha spiegato che tutte le persone attualmente residenti in Kenya, inclusi cittadini, diplomatici o membri del personale delle Nazioni Unite, sottoscriveranno un documento nel quale si impegnano a rispettare strettamente il protocollo sanitario in vigore, incluso il periodo di isolamento in caso di positività al test. Kagwe ha inoltre affermato che nel quadro della crisi sanitaria in corso non verrà sospesa la fornitura di acqua o elettricità ai consumatori insolventi. Il primo caso di coronavirus è stato registrato nel paese venerdì scorso. Domenica il presidente Uhuru Kenyatta ha annunciato altri due casi e annunciato misure per fermare la diffusione del virus, incoraggiando tutti gli uffici ed i commerci non essenziali a chiudere momentaneamente. La Banca mondiale ha intanto annunciato lo stanziamento di 60 milioni di dollari in favore del Kenya, prima economia dell'Africa orientale, per aiutare il paese a contrastare l'epidemia di coronavirus. Il finanziamento, ha dichiarato l'istituto internazionale sul suo profilo ufficiale Twitter, migliorerà la sorveglianza, i servizi di laboratorio, le unità di isolamento, le attrezzature, le forniture e le comunicazioni per aiutare a mitigare il virus. (Res)