Coronavirus: Ronghi (Fd'I), accelerare procedure tamponi in Campania

- "Ricevo numerose telefonate di persone che dichiarano di aver contattato il numero verde regionale per l'emergenza coronavirus e di non aver ricevuto risposta ovvero di aver comunicato la presenza di possibili sintomi della malattia e di essere ancora in attesa del tampone in quanto la procedura della Regione Campania prevede che esso possa essere effettuato solo a seguito della diagnosi del medico di medicina generale il quale, a sua volta, molto spesso, è impossibilitato a farla e, quindi, queste persone restano nella totale angosciante incertezza anche per giorni e giorni". E' quanto ha affermato in una nota il dirigente di Fd'I, Salvatore Ronghi che ha aggiunto: "Nei giorni scorsi sono avvenuti episodi gravi, come quello denunciato dal giovane napoletano, attraverso un video, della sorella deceduta da due giorni, nella propria casa, e in attesa ancora del tampone e non vorrei che accadimenti del genere diventassero la normalità". (segue) (Ren)