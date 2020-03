Coronavirus: Ronghi (Fd'I), accelerare procedure tamponi in Campania (2)

- Ronghi ha aggiunto: "Per questo, senza spirito polemico, chiedo al presidente della Regione Campania di dare vita ad un sistema più fluido ed immediato che possa consentire alle persone che stanno a casa con i possibili sintomi del coronavirus di ricevere celermente il tampone anche al fine di evitare contagi con i propri familiari conviventi, ed anche per evitare l'afflusso verso gli ospedali". Ronghi ha quindi concluso: "A fronte dello sforzo enorme che stanno facendo medici ed infermieri negli ospedali, alcuni dei quali richiamati in servizio per dirigente la nuova trincea del Loreto Mare, e che stanno facendo gli operatori del 118 e della Protezione civile, queste possibili disfunzioni organizzative sono inammissibili perché creano una situazione di caos che assolutamente non deve esserci in questa delicata fase". (Ren)