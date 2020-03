India: commissariamento Yes Bank, revocate tutte le restrizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’istituto di credito indiano Yes Bank, commissariato il 5 marzo dalla Reserve Bank of India (Rbi), la banca centrale, ha ripreso oggi a operare senza restrizioni, come annunciato ieri dal governatore, Shaktikanta Das. L’istituto ha anche annunciato che da domani al 21 marzo anticiperà di un’ora, dalle 9.30 alle 8.30, l’apertura delle filiali per agevolare i clienti e che fino al 27 marzo posticiperà la chiusura, dalle 16.30 alle 17.30, per servire i clienti più anziani. La ripresa dei servizi è avvenuta con qualche inconveniente tecnico: sono stati segnalati dei problemi nei servizi online. Inoltre, un sondaggio via Twitter commissionato dal sito di informazione finanziaria “Moneycontrol.com”, ha rilevato che il 53 per cento dei correntisti intende ritirare tutti i suoi soldi. Comunque, il titolo azionario oggi si è apprezzato, chiudendo con un rialzo del 2,15 per cento. (segue) (Inn)