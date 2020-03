India: commissariamento Yes Bank, revocate tutte le restrizioni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Yes Bank è la quarta banca privata del paese, con depositi per 2.090 miliardi di rupie (quasi 25,5 miliardi di euro), ma è gravata da ingenti crediti inesigibili e priva di capitali sufficienti a coprire le perdite. Il piano della banca centrale prevede un intervento pubblico-privato, con una quota del 49 della State Bank of India (Sbi) e infusioni di capitale da parte di Housing Development Finance Corp., Icici Bank, Kotak Mahindra Bank, Axis Bank, Idfc First Bank, Bandhan Bank e Federal Bank. L’investimento di Sbi ammonta a cento miliardi di rupie (1,2 miliardi di euro). Il consiglio di amministrazione straordinario, presieduto da Prashant Kumar, ex direttore finanziario di Sbi, si riunirà il 26 marzo. (segue) (Inn)