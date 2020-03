India: commissariamento Yes Bank, revocate tutte le restrizioni (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul fronte giudiziario, indagano l’Enforcement Directorate, agenzia investigativa del ministero delle Finanze, con l’ipotesi di reato di riciclaggio di denaro, e il Central Bureau of Investigation (Cbi), con l’ipotesi di reato di frode. Rana Kapoor, fondatore ed ex amministratore delegato della banca, è stato arrestato l’8 marzo dall’Ed ed è sotto la sua custodia fino al 20 marzo per disposizione di un tribunale speciale di Mumbai, tribunale che si occupa dell’applicazione della legge sulla prevenzione del riciclaggio Prevention of Money Laundering Act (Pmla). L’Ed, che ha chiesto e ottenuto due volte la proroga della custodia, sostiene che il finanziere, sottoposto a interrogatori, non è collaborativo e che lui e la sua famiglia hanno legami con decine di società. La scorsa settimana nella capitale dello Stato del Maharashtra sono stati perquisiti diversi uffici e abitazioni dell’imprenditore e di suoi familiari. Nell’ambito dell’inchiesta per presunto riciclaggio è stato convocato per domani, 9 marzo Anil Ambani, presidente di Reliance Group. (Inn)