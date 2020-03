Egitto: fonti stampa, l'Hilton Green Plaza di Alessandria sotto quarantena

- E’ stato posto sotto quarantena in Egitto l'Hilton Green Plaza di Alessandria dopo che un turista è risultato positivo la coronavirus. Lo riferisce il quotidiano “Al Masry al Youm”, citando una dichiarazione della direzione dell’hotel che, tuttavia, non precisa la nazionalità dell’ospite risultato positivo, il quale “è stato isolato in ospedale come prevedono le regole delle autorità egiziane”. I clienti e lo staff saranno confinati nell’hotel a cinque stelle per un totale di 14 giorni, il periodo massimo di incubazione del virus Sars-CoV-2, a partire dal 17 marzo. “Vi invitiamo a rimanere nelle vostre camere per la vostra sicurezza. Acqua e cibo possono essere ordinati solo attraverso il room service”, prosegue il documento che reca la firma di Ahmed Salama, cluster general manager della struttura alberghiera. (segue) (Cae)