Egitto: fonti stampa, l'Hilton Green Plaza di Alessandria sotto quarantena (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con i suoi oltre 100 milioni di abitanti, l’Egitto è il paese arabo più popoloso e, potenzialmente, rappresenta un bacino ideale per la diffusione dell’epidemia. Con 166 casi registrati, non a caso, l’Egitto è il paese del continente africano con il più alto numero di contagi. Ieri il primo ministro Mustafa Madbouli ha ordinato la sospensione di tutti gli spettacoli nei cinema e nei teatri fino a nuovo avviso con l’obiettivo di arginare la diffusione del coronavirus. Inoltre, il ministro dell’Industria e del Commercio Nevin Gamea ha ordinato lo stop per tre mesi all’esportazione di mascherine e prodotti disinfettanti per rispondere al picco di domanda interna. Negli ultimi due giorni i centri della grande distribuzione hanno esaurito tutti i prodotti a base di alcol e le mascherine sul mercato, spingendo alcuni produttori ad applicare aumenti superiori al 50 per cento. Il governo ha fatto sapere di aver rifornito il mercato locale, promettendo di intraprendere azioni legali contro gli operatori che speculano sui prezzi. Nei giorni scorsi le autorità del Cairo avevano già annunciato la chiusura di mercati pubblici e il divieto di conferenze e raduni. Il governo ha anche annunciato la sospensione del traffico aereo in tutti i suoi aeroporti dal 19 al 31 marzo. Da segnalare che l’organizzazione non governativa Human Rights Watch ha segnalato che le carenti infrastrutture carcerarie possono favorire ancor di più la diffusione dell’epidemia. (Cae)