Coronavirus: tamponano e vengono denunciati dai vigili, circolavano senza motivo

- Oltre 25mila i controlli eseguiti ieri dalla Polizia locale di Roma Capitale e 14 le denunce scattate per mancato rispetto dei provvedimenti emanati a tutela della salute pubblica. Due persone sono state denunciate dopo essere state coinvolte in un tamponamento: circolavano senza giustificato motivo. Sempre per mancanza di una valida motivazione per lo spostamento, gli agenti hanno proceduto anche nei confronti di due uomini fermati nei pressi del campo nomadi di via Candoni. Tra gli irregolari anche un ristoratore sorpreso a servire i pasti ad alcuni clienti seduti al tavolo. (Rer)