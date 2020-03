Coronavirus: Germanà (FI), estendere benefici vittime comparto Difesa a medici e infermieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nino Germanà, deputato di Forza Italia, insiste perché i benefici concessi alle vittime del comparto Difesa vengano estesi anche agli operatori sanitari impegnati per fronteggiare il coronavirus. "Ho ritenuto doveroso - aspiega in una nota - presentare una proposta di legge, depositata questa mattina, che prevede l'estensione dei benefici previsti per le vittime del dovere a tutto il personale sanitario caduto nell'azione di contrasto dell'epidemia Covid 19. L'esposizione del personale sanitario in prima linea nell'azione di contrasto all'epidemia è tale che appare opportuno prepararci all'estensione e dei benefici riconosciuti al comparto Difesa sicurezza, anche ai sanitari impegnati nell'azione di contrasto al virus". Quindi, Gemanà prosegue: "Siamo in guerra, contro un nemico invisibile e insidioso, con la differenza che i nostri soldati sono i medici, gli infermieri, le nostre armi la loro preparazione, il loro sacrificio e il loro senso di abnegazione. Per questo, ho ritenuto opportuno presentare una proposta di legge che riconosca a questo personale gli stessi benefici che la legge riconosce alle Forze dell'ordine, ovvero a quei dipendenti pubblici esposti a situazioni 'eccezionali' e che siano deceduti o abbiano subìto un'invalidità permanente nell'esercizio del loro dovere, benefici estesi ovviamente ai loro familiari in caso di decesso".(Com)