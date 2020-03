Nord Macedonia: Xhaferi, no a seduta parlamento per stato d'emergenza

- Il presidente uscente del parlamento macedone, Talat Xhaferi, si è espresso contro la proposta del governo di una convocazione dell'Assemblea nazionale nonostante sia stata sciolta, con l'obiettivo di approvare lo stato d'emergenza nel paese. In una dichiarazione per l'agenzia di stampa "Mia", Xhaferi ha osservato che il provvedimento va approvato dal presidente della Repubblica. Una volta sciolto, il parlamento non può riunirsi nuovamente secondo Xhaferi. (segue) (Mas)