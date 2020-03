Coronavirus: Pd Lazio, proposta su Forlanini da sciacalli, Raggi pensi a lavoratori Roma

- "Il collegio di direzione dell'azienda ospedaliera San Camillo Forlanini (tutti i medici primari) spiega una volta per tutte perché non si può riaprire il vecchio ospedale Forlanini: ci dice che chiederne la riapertura è insensato e che chi lo sta facendo non conosce la reale situazione della struttura né gli odierni modelli organizzativi ospedalieri e ci dice anche, che è la cosa più importante, che non ha alcun senso proporre la riapertura del Forlanini per contrastare l'emergenza del Coronavirus". Lo dichiara in una nota il vicesegretario del Pd Lazio, Enzo Foschi. "La Raggi si occupi di quello che gli compete, come ad esempio mettere in sicurezza i lavoratori di Atac, di Ama e la Polizia di Roma Capitale. Lasci perdere la brutta propaganda che, in tempi difficili come questi, rischia di confondersi con lo sciacallaggio politico".(Com)