Coronavirus: Rizzotti (FI), Ordini sanzionino duramente chi abbandona il campo

- La senatrice Maria Rizzotti, vicepresidente del gruppo di Forza Italia a palazzo Madama auspica che gli Ordini nazionali competenti dispongano "immediatamente un’indagine per accertare chi tra i 249 operatori sanitari che al Cardarelli di Napoli hanno presentato il certificato medico sia effettivamente ammalato e chi invece abbia pensato vigliaccamente di disertare proprio in questi giorni terribili per la sanità del Paese". In una nota la parlamentare azzurra quindi aggiunge: "A chi abbandona il campo in questo momento di difficoltà vanno applicate sanzioni durissime, anche per tutelare tutti gli straordinari operatori sanitari che si stanno sottoponendo a turni massacranti per fronteggiare l’emergenza coronavirus. Gli Ordini nazionali facciano sentire la loro voce con forza e le autorità competenti arrivino a usare anche l’arma della precettazione per obbligare a tornare al loro posto i delinquenti che stanno tradendo non solo un giuramento, ma anche il loro nobile pubblico servizio a favore di una comunità che soffre". (Com)