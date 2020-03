Kosovo: coronavirus, rimosso ministro dell'Interno per "dichiarazioni contrarie a governo" (2)

- Il ministro avrebbe detto inoltre che il numero dei contagiati sta crescendo di ora in ora, "diffondendo il panico, poiché nessuna delle istituzioni responsabile ha costato questo fatto", sostiene il comunicato del governo, ribadendo che in questo modo "il ministro ha dimostrato un chiaro mancato senso di leadership e ha apertamente minato l'operato del governo". Alcuni media di Pristina sottolineano che, dopo le dimissioni di Veliu, ci sarebbero rischi per la tenuta dalla coalizione governativa kosovara in quanto verrebbe alterato il delicato equilibrio trovato nella suddivisione dei ruoli chiavi tra Movimento Vetevendosje e Ldk. (Kop)