Coronavirus: Pd, soluzioni anche per partite Iva ordiniste

- Pietro Bussolati della segreteria nazionale Parito democratico afferma che il decreto firmato dal presidente della Repubblica nella notte contiene "un intervento senza precedenti anche per tutte le partite Iva, sia in termini di liquidità che di sospensione della tassazione con un impegno complessivo di 3 miliardi". In una nota Bussolati quindi segnala: "Si è altresì istituito un fondo di 300 milioni che deve essere usato interamente per i professionisti e il Partito democratico ha attivato un percorso di condivisione con le Casse di previdenza dei liberi professionisti per giungere il prima possibile ad una assistenza concreta a chi necessita di un aiuto immediato. Offriremo al governo - conclude - possibili soluzioni per una risposta immediata su tanti professionisti che sono da tutelare, nessuno verrà lasciato solo". (Com)