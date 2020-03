Usa: primarie democratiche, Sanders valuterà strategia dopo sconfitta di ieri

- Il senatore Bernie Sanders "valuterà la sua campagna" elettorale nelle prossime settimane dopo che l'ex vicepresidente Joe Biden ha trionfato nelle primarie democratiche di Florida, Arizona e Illinois, staccando di molto il suo sfidante. "Nell'immediato, tuttavia, si concentrerà sulla risposta del governo allo scoppio del coronavirus per garantire che ci prenderemo cura dei lavoratori e dei più vulnerabili", ha dichiarato il responsabile della campagna di Sanders, Faiz Shakir. Biden ha vinto le primarie in Florida, Illinois e Arizona, dopo le vittorie in Michigan e Washington della scorsa settimana. Fino ad ora Biden ha raccolto 1.132 delegati a livello nazionale, rispetto agli 817 per Sanders. Un candidato deve conquistare 1.991 delegati per ottenere la nomina presidenziale democratica. (Nys)