Agroalimentare: accessi ad ortomercato di Milano calati del 20 per cento rispetto a una settimana fa

- Gli accessi a “Foody”, il mercato agroalimentare di Milano, sono calati del venti per cento rispetto alla scorsa settimana. Lo fa sapere in una nota Sogemi, la società controllata del Comune di Milano che gestisce il mercato, che ricorda come esso rappresenti “per la città, la provincia milanese e la regione Lombardia un servizio di pubblica utilità essenziale per garantire l’approvvigionamento, la distribuzione, la sicurezza alimentare, la qualità e il controllo dei prezzi dei prodotti alimentari freschi”. Gli accessi complessivi oggi sono stati 2.478 (-20 per cento rispetto alla scorsa settimana); gli acquirenti professionali sono stati 788, con un calo del 29 per cento rispetto a settimana scorsa; 259 i trasportatori di merce, con un calo del 6 per cento rispetto a mercoledì scorso; 128 i grossisti attivi al mercato su 162 totali. Sogemi sottolinea anche che “non si registrano criticità nell’approvvigionamento e nella distribuzione della merce agroalimentare”, dal momento che "nessun provvedimento limita la circolazione dei prodotti agroalimentari sul territorio italiano”. La società mantiene in vigore le misure straordinarie di controllo degli accessi, consentiti solo a soggetti con titolo identificativo. I flussi in entrata sono anche regolati per evitare ogni assembramento e le attività svolte sono esclusivamente quelle essenziali. Resta sospesa l’apertura al pubblico. Rafforzati poi i presidi igienico sanitari, con presenza fissa di personale medico sanitario e veterinario e igienizzazione e sanificazione giornaliera delle aree mercatali. Gli operatori hanno l’obbligo di osservare regole comportamentali che agevolino il funzionamento, la pulizia dei luoghi, la sicurezza igienica e il controllo del mercato.(com)