Salerno: M5s, presentato esposto su incendio sito stoccaggio Sarno

- "I dati dei rilievi Arpac sono allarmanti: gli esiti analitici del primo ciclo di campionamento evidenziano per diossine e furani un valore di concentrazione superiore al valore di riferimento". Lo ha dichiarato il deputato del Movimento 5 stelle Virginia Villani. "A distanza di altri due giorni, inoltre, i limiti risultano ancora violati - ha proseguito Villani - Con i colleghi Cammarano e Angrisani abbiamo presentato un esposto alla Procura della Repubblica nel quale chiediamo di accertare tutte le responsabilità del violento incendio: vi è la necessità di avviare un'indagine rigorosa per verificare il rispetto di tutte le autorizzazioni rilasciate dalle diverse Autorità e il rispetto delle leggi ambientali. Sul caso, ho già personalmente interessato il Ministro Sergio Costa. Alla magistratura, chiediamo che si valuti il sequestro del locale e che si tuteli la salute dei nostri cittadini". La senatrice del Movimento 5 stelle, Luisa Angrisani, ha aggiunto: "Ancora una volta assistiamo ad un vero e proprio atto di violenza contro la nostra terra, contro noi stessi e il nostro futuro. È il momento per noi tutti, come comunità, di fare un passo avanti decisivo. Queste azioni non possono essere tollerate, non solo perché rappresentano o possono rappresentare un problema serio per la salute pubblica, ma anche per il loro contenuto etico e politico". (segue) (Ren)