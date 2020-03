Salerno: M5s, presentato esposto su incendio sito stoccaggio Sarno (2)

- "Come potremmo mai affrontare le sfide del cambiamento climatico - ha continuato Angrisani - della trasformazione in senso sostenibile, se non riusciamo a rispettare (e a far rispettare) la nostra casa ed il nostro territorio? Con quale credibilità ci presenteremo davanti alle generazioni future?". Il consigliere regionale campano del M5s, Michele Cammarano, ha affermato: "Una "più assidua attività di controllo" nei siti di stoccaggio di rifiuti e una "costante opera di sensibilizzazione verso i gestori" degli impianti. Andremo a fondo su questo terribile incendio, verificando oltretutto se l'impianto in questione fosse o meno all'interno della lista dei siti sensibili della Prefettura. Si tratta di una battaglia che va combattuta insieme, per questo ci auguriamo che gli amministratori siano al nostro fianco nei tavoli di lavoro con l'obiettivo comune di arginare questi drammatici fenomeni". (Ren)