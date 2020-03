Ue: Commissione presenta proposta per obiettivi Partenariato orientale oltre il 2020

- La Commissione europea e l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, hanno presentato oggi una proposta per gli obiettivi politici a lungo termine del partenariato orientale oltre il 2020. Lo si apprende dalla Commissione europea che ha spiegato che la proposta punta ad aumentare gli scambi e la connettività e approfondire l'integrazione economica con Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Moldavia e Ucraina, rafforzando le istituzioni democratiche, lo stato di diritto, la resilienza ambientale e climatica, sostenendo la trasformazione digitale e promuovendo società eque e inclusive."La forza dei nostri vicini è anche la forza dell'Unione europea; il partenariato orientale rimane un elemento cruciale della politica estera dell'Ue. Le nostre proposte rafforzeranno ulteriormente i nostri sei paesi partner, riflettendo le priorità e le sfide che condividiamo, mantenendo l'enfasi sulla realizzazione di risultati tangibili e positivi per tutti i cittadini", ha dichiarato Borrell. (segue) (Beb)